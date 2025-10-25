Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: la ricerca del Dairi sui disturbi di emostasi e coagulazione

Raimondo Bovone

Trombosi: un coagulo di sangue arresta il flusso di globuli rossi

Promuovere un approccio integrato alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi dell’emostasi e della coagulazione: è questo l’obiettivo della Unit “Malattie emorragiche e trombotiche” afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretto da Antonio Maconi.

Il dr. Roberto Santi

Il responsabile è Roberto Santi, Direttore della SS Emostasi e Trombosi e Coordinamento delle Malattie Rare: la Unit rappresenta oggi un punto di riferimento per la gestione clinica e la ricerca su patologie che interessano una parte significativa della popolazione, con manifestazioni che possono comparire in tutte le fasi della vita, dall’età neonatale all’età adulta. Nel tempo ha ampliato il proprio campo d’azione, includendo anche le malattie rare correlate ai disturbi emorragici e trombotici, consolidando un modello multidisciplinare che unisce attività clinica, laboratoristica e di ricerca traslazionale.

Le attività della Unit spaziano dallo studio e trattamento delle malattie emorragiche ereditarie, ovvero patologie genetiche che portano il sangue a non coagulare in modo corretto, come l’emofilia, allo sviluppo di protocolli diagnostici e terapeutici dedicati e alla partecipazione a studi clinici su farmaci innovativi. La missione della Unit è costruire un sistema di cura che integri competenza clinica, innovazione scientifica e attenzione alla persona, contribuendo al miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita dei pazienti, in linea con la visione del DAIRI e con il percorso di riconoscimento dell’AOU AL come IRCCS.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria donare a: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .

Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

