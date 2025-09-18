Cambiare il mondo, un biscotto alla volta, con ‘Save the Children’: il 20 e 21 settembre a Valenza

Sabato 20 e domenica 21 settembre, Save the Children lancia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, iniziativa che animerà 100 piazze in tutta Italia per accendere i riflettori sulle disuguaglianze che colpiscono milioni di bambini nel mondo. A Valenza la manifestazione si svolgerà in 2 piazze, dove sarà possibile incontrare i volontari, ricevere i BisBuoni e sostenere l’infanzia più vulnerabile: piazza Gramsci 132, dalle 10 alle 18 – piazza XXXI Martiri angolo corso Garibaldi, dalle 10 alle 18. INFO: bisbuonisavethechildren.it

Con una donazione di almeno 15 euro si potrà ricevere una confezione di BisBuoni, biscotti realizzati in edizione limitata da Royal Dansk (gruppo Ferrero) per Save the Children, e una shopper in omaggio. I biscotti, disponibili nei gusti lampone e cioccolato bianco, cioccolato e arancia, limone e zenzero, sono confezionati in eleganti latte da 250 grammi.

I BisBuoni sono buoni 2 volte: per chi li gusta e per i bambini che potranno avere un futuro migliore grazie al supporto di Save the Children. Con un’azione semplice e concreta, si sostiene l’impegno per garantire salute, educazione e protezione ai bambini più vulnerabili.