Cambiare il mondo, un biscotto alla volta, con ‘Save the Children’: il 20 e 21 settembre a Valenza

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2025 , , , , , , ,

Sabato 20 e domenica 21 settembre, Save the Children lancia la prima edizione di “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, iniziativa che animerà 100 piazze in tutta Italia per accendere i riflettori sulle disuguaglianze che colpiscono milioni di bambini nel mondo. A Valenza la manifestazione si svolgerà in 2 piazze, dove sarà possibile incontrare i volontari, ricevere i BisBuoni e sostenere l’infanzia più vulnerabile: piazza Gramsci 132, dalle 10 alle 18 – piazza XXXI Martiri angolo corso Garibaldi, dalle 10 alle 18. INFO: bisbuonisavethechildren.it

Con una donazione di almeno 15 euro si potrà ricevere una confezione di BisBuoni, biscotti realizzati in edizione limitata da Royal Dansk (gruppo Ferrero) per Save the Children, e una shopper in omaggio. I biscotti, disponibili nei gusti lampone e cioccolato bianco, cioccolato e arancia, limone e zenzero, sono confezionati in eleganti latte da 250 grammi.
BisBuoni sono buoni 2 volte: per chi li gusta e per i bambini che potranno avere un futuro migliore grazie al supporto di Save the Children. Con un’azione semplice e concreta, si sostiene l’impegno per garantire salute, educazione e protezione ai bambini più vulnerabili.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

