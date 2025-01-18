Esteri IN EVIDENZA Video

Cina: investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto

Set 18, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Gli sforzi di costruzione ferroviaria in Cina hanno registrato progressi costanti nei primi otto mesi del 2025, con investimenti in beni fissi in aumento del 5,6% su base annua. Lo rende noto China State Railway Group. Da gennaio ad agosto gli investimenti in beni fissi nel settore ferroviario hanno raggiunto i 504,1 miliardi di yuan (circa 60,18 miliardi di euro). Questo investimento ha svolto un ruolo significativo nel guidare gli investimenti complessivi del Pese e ha dato nuovo impulso agli sforzi per espandere la domanda interna e sostenere la ripresa dell’economia cinese. I progetti ferroviari in tutto il Paese hanno registrato un progresso costante quest’anno. Nella prima metà del 2025 sono stati messi in funzione 301 km di nuove linee, mentre i lavori preparatori per la costruzione di tratte aggiuntive hanno registrato solidi progressi.
