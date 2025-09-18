Economia IN EVIDENZA Viaggiando

Scuolabus per i comuni piemontesi, dalla Regione 700.000 euro di contributi

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2025 , , , , ,

La Regione Piemonte ha rinnovato anche quest’anno il sostegno ai Comuni per l’acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, come previsto dalla legge.
Per il 2025 sono stati stanziati 700.000 euro, che consentiranno di cofinanziare l’acquisto di nuovi mezzi. Il contributo coprirà il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 40.000 euro per ogni mezzo.

A beneficiarne sono l’Unione montana Langa astigiana Val Bormida e 17 Comuni: Morsasco e Mombello Monferrato (AL), Montemagno Monferrato e Viarigi (AT), Coggiola, Massazza e Zubiena (BI), Bastia Mondovì, Camerana, Feisoglio, Roccasparvera e Valdieri (CN), Carignano, Forno Canavese e Villafranca Piemonte (TO), Bannio Anzino e Villadossola (VB).

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi«Con i 700.000 euro messi a disposizione con questo bando diamo ai Comuni l’opportunità di rinnovare i mezzi dedicati ai più piccoli, garantendo un servizio più sicuro, efficiente e inclusivo. Abbiamo scelto di premiare in particolare gli scuolabus dotati di pedane per carrozzine, per essere vicini alle persone disabili, dando un segnale concreto di inclusione, e quelli con trazione integrale per i territori montani, dove la sicurezza dei nostri ragazzi richiede mezzi affidabili anche nelle condizioni più difficili».

L’assessore Gabusi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Cambiare il mondo, un biscotto alla volta, con ‘Save the Children’: il 20 e 21 settembre a Valenza

Set 18, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Partite IVA, in calo le richieste

Set 18, 2025
Economia

Bonus casa al 50%, ecco le agevolazioni in scadenza

Set 18, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Cambiare il mondo, un biscotto alla volta, con ‘Save the Children’: il 20 e 21 settembre a Valenza

Set 18, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza Video

Emicrania: un nuovo farmaco per il trattamento acuto e preventivo

Set 18, 2025
Economia Video

Partite IVA, in calo le richieste

Set 18, 2025
Economia IN EVIDENZA Viaggiando

Scuolabus per i comuni piemontesi, dalla Regione 700.000 euro di contributi

Set 18, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x