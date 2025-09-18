Scuolabus per i comuni piemontesi, dalla Regione 700.000 euro di contributi

La Regione Piemonte ha rinnovato anche quest’anno il sostegno ai Comuni per l’acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, come previsto dalla legge.

Per il 2025 sono stati stanziati 700.000 euro, che consentiranno di cofinanziare l’acquisto di nuovi mezzi. Il contributo coprirà il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 40.000 euro per ogni mezzo.

A beneficiarne sono l’Unione montana Langa astigiana Val Bormida e 17 Comuni: Morsasco e Mombello Monferrato (AL), Montemagno Monferrato e Viarigi (AT), Coggiola, Massazza e Zubiena (BI), Bastia Mondovì, Camerana, Feisoglio, Roccasparvera e Valdieri (CN), Carignano, Forno Canavese e Villafranca Piemonte (TO), Bannio Anzino e Villadossola (VB).

LE PAROLE – Così l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi: «Con i 700.000 euro messi a disposizione con questo bando diamo ai Comuni l’opportunità di rinnovare i mezzi dedicati ai più piccoli, garantendo un servizio più sicuro, efficiente e inclusivo. Abbiamo scelto di premiare in particolare gli scuolabus dotati di pedane per carrozzine, per essere vicini alle persone disabili, dando un segnale concreto di inclusione, e quelli con trazione integrale per i territori montani, dove la sicurezza dei nostri ragazzi richiede mezzi affidabili anche nelle condizioni più difficili».

L’assessore Gabusi