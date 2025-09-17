Attualità Alessandrina Sport

Tennis in carrozzina alla Nuova Saves: il memorial ‘Taverna’ da giovedì 18 a domenica 21 settembre

Cinque giorni di sport con incontri in programma da domani, giovedì 18, sino a domenica 21 settembre, mentre già oggi ci sarà il sorteggio del tabellone. Questa sarà la 9^ edizione del Torneo Nazionale Città di Alessandria – Tennis in Carrozzina, “Memorial Eugenio Taverna”, che si terrà presso il Circolo “Nuova Saves” di via Giordano Bruno 96 in Alessandria, promosso dal Centro Comunale “Nuova Saves”, dalla SSD Volare Società Sportiva Dilettantistica, con il patrocinio della Città di Alessandria e della Regione Piemonte. Questa edizione avrà un montepremi totale di 3.000 euro e gli atleti disabili saranno divisi nelle categorie Open, Quad, Donne e Junior, con gare di singolare e doppio per ogni categoria.

LE PAROLE – Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria:È un momento di enorme significato in cui si coniugano sport, inclusione, solidarietà, socialità. Una felice rivoluzione culturale”.
Gianluca Cosentino e Giuseppe Bianchi di SSD Volare, organizzatori del Torneo: “Ogni anno al Città di Alessandria cerchiamo sempre di alzare l’asticella della qualità dell’evento e non vediamo l’ora di raggiungere il traguardo delle 10 edizioni. L’intitolazione ad Eugenio Taverna è molto importante per testimoniare la nostra riconoscenza e vicinanza alla famiglia”.
Antonietta Viscardi, vedova di Eugenio Taverna: Teniamo molto a questo avvenimento importante dal punto sportivo, l’ennesima occasione per ricordare il nostro caro ed amato Eugenio”.
Francesca Nani, presidente del circolo Nuova Saves:È un immenso piacere sposare i progetti della SSD ‘Volare’ no profit, rendendo il nostro territorio un esempio nel suo genere”.
Lo sponsor Giuseppe Garlando, CEO Garlando SpA: “Auguro ai partecipanti di raggiungere traguardi sportivi importanti, ma prima ancora di vivere ogni momento della competizione con lo spirito autentico dello sport, quello che regala emozioni, che favorisce l’incontro e il confronto, che insegna a superare i propri limiti e che sa unire”.

