Alessandria: uomo anziano con cane nel degrado, salvati dalle Guardie Zoofile OIPA

Ad Alessandria un uomo anziano viveva in condizioni igienico-sanitarie gravissime, circondato da rifiuti e sporcizia, insieme al suo cane che, da anni, non aveva possibilità di uscire all’aperto. Ad intervenire sono state le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, che hanno attivato le Autorità competenti.

Il cane è stato trasferito al canile, dove riceverà le cure adeguate. L’uomo, in stato di grave disagio, è stato preso in carico dai servizi sociali e accolto in una struttura protetta. Nel provvedimento gli è stata data la possibilità, se lo richiede, di vedere il cane, ma anche di riprenderlo con sé nel momento in cui avrà a disposizione un alloggio adeguato. L’abitazione, dichiarata inagibile, è stata transennata.

LE PAROLE – Così la coordinatrice delle Guardie Zoofile OIPA di Alessandria, Cristina Destro: “Questo intervento dimostra come le Guardie Zoofile non abbiano solo una funzione preventiva e repressiva, ma possano rappresentare un supporto concreto in situazioni di forte disagio, tutelando animali e persone. Vogliamo ringraziare il Servizio Veterinario che ha collaborato in maniera fondamentale a questo intervento, per il bene dell’uomo e del cane”.

L’OIPA ricorda che individuare e segnalare tempestivamente casi di maltrattamento o abbandono significa contribuire attivamente alla tutela di chi è più vulnerabile. Anche un piccolo gesto, come una segnalazione anonima, può fare la differenza.