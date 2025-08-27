Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: uomo anziano con cane nel degrado, salvati dalle Guardie Zoofile OIPA

DiRaimondo Bovone

Ago 27, 2025 , , , , ,
L'interno dell'abitazione

Ad Alessandria un uomo anziano viveva in condizioni igienico-sanitarie gravissime, circondato da rifiuti e sporcizia, insieme al suo cane che, da anni, non aveva possibilità di uscire all’aperto. Ad intervenire sono state le Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, che hanno attivato le Autorità competenti.
Il cane è stato trasferito al canile, dove riceverà le cure adeguate. L’uomo, in stato di grave disagio, è stato preso in carico dai servizi sociali e accolto in una struttura protetta. Nel provvedimento gli è stata data la possibilità, se lo richiede, di vedere il cane, ma anche di riprenderlo con sé nel momento in cui avrà a disposizione un alloggio adeguato. L’abitazione, dichiarata inagibile, è stata transennata.

LE PAROLE – Così la coordinatrice delle Guardie Zoofile OIPA di Alessandria, Cristina Destro: “Questo intervento dimostra come le Guardie Zoofile non abbiano solo una funzione preventiva e repressiva, ma possano rappresentare un supporto concreto in situazioni di forte disagio, tutelando animali e persone. Vogliamo ringraziare il Servizio Veterinario che ha collaborato in maniera fondamentale a questo intervento, per il bene dell’uomo e del cane”.

L’OIPA ricorda che individuare e segnalare tempestivamente casi di maltrattamento o abbandono significa contribuire attivamente alla tutela di chi è più vulnerabile. Anche un piccolo gesto, come una segnalazione anonima, può fare la differenza.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: l’approccio integrato alla salute dell’anziano

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria: uomo anziano con cane nel degrado, salvati dalle Guardie Zoofile OIPA

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: l’approccio integrato alla salute dell’anziano

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, US Open: esordio agevole di Sinner, 6-1 6-1 6-2 al n. 89 Kopriva

Ago 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x