Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Il film 'Mary Poppins', uscito nel 1964 grazie a Walt Disney, vinse ben 5 Oscar

Frase del giorno 

La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo. (Platone)

Santi del giorno

Santa Monica (Madre di S.Agostino, protettrice di madri e vedove), San Guerrino di Sion (Vescovo), San Cesario di Arles (Vescovo), San Narno (Vescovo di Bergamo), San Gebardo di Costanza (Vescovo), San Poemen (Abate).

Accadde oggi

  • 1859 inizio ‘Era del petrolio’. A Titusville (Pennsylvania) salì al cielo il primo getto di ‘oro nero’. Quel pozzo, ribattezzato ‘Oil Creek’, fu il 1° scavato col ‘tubing’, cioè un tubo per far passare il liquido spinto dalla pressione. Lo congegnò Edwin Laurentine Drake, ex-bigliettaio diventato miliardario. Prese forma l’industria petrolifera, inaugurando la nuova era nel settore energia-trasporti e portando alla nascita della plastica.
  • 1953 uscì ‘Vacanze romane’. Commedia con Gregory Peck e Audrey Hepburn. A far presa sul pubblico fu il connubio tra personaggi e luoghi suggestivi di Roma, con la gente del posto che partecipò attivamente alle riprese. Mitica la scena del giro in Vespa, grazie a cui lo storico veicolo Piaggio divenne famoso nel mondo. Il successo al botteghino fu seguito da 3 Oscar: ‘attrice protagonista’, ‘soggetto’, ‘costumi’.
  • 1964 ‘Mary Poppins’ al cinema. Tratto dai romanzi di Pamela Lyndon Travers, il film Disney fu un successo fenomenale e vinse 5 Oscar: attrice protagonista’ (Julie Andrews), ‘colonna sonora’, ‘canzone’, ‘montaggio’,effetti speciali’. Ma per i diritti, Disney sudò 7 camicie vista la riluttanza della Travers ad accettare il film. La storia ispirò ‘Saving Mr. Banks’ (2013), con Tom Hanks nei panni di Walt Disney.

Nati famosi

  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Germania, filosofo. Nato a Stoccarda e morto a Berlino, idealista, cambiò il modo di fare filosofia degli anni successivi. Analizzò i concetti di ‘mente e spirito’ e la sua filosofia, pilastro del pensiero occidentale, fu il punto di partenza per molti pensatori europei: Marx, Feuerbach (a favore) e Schelling, Schopenhauer, Nietzsche (contrari).
  • José Altafini (1938), Brasile, ex calciatore. Nato a Piracicaba da italiani emigrati, fu soprannominato ‘Mazzola’ per la somiglianza con Valentino. Fu attaccante di Palmeiras, Milan, Napoli, Juve, Chiasso, Mendrisiostar (774-407) vincendo 4 scudetti (2 Milan, 2 Juventus), 1 Coppa delle Alpi (Napoli), 1 Coppa Campioni (Milan). Con la Nazionale brasiliana (8-4) si aggiudicò l’oro Mondiale ’58 (Svezia). Come oriundo giocò anche con l’Italia (6-5) nel Mondiale ’62 (Cile). Dopo la carriera fu commentatore TV e radio: famoso il suo ‘golazo’. Vive ad Alessandria da alcuni anni.
  • Pasquale Petrolo ‘Lillo’ (1962), Italia, comico. Nato a Roma, è poco conosciuto per nome e cognome: è famoso per il duo comico Lillo & Greg (Claudio Gregori). I due si conobbero ad inizio ’90 e divennero inseparabili. Nel ’97 furono tra i fondatori de ‘Le Iene’, poi fecero ‘L’ottavo nano’,Parla con me’,Fratelli e sorelle d’Italia’. Nel ’14 recitarono nella commedia ‘Un Natale stupefacente’. 

