Teatro a Borgio Verezzi: il festival più antico d’Italia nel fine settimana, poi 14-15 luglio

Si alza il sipario sul 59° Festival Teatrale di Borgio Verezzi, la storica rassegna ligure che vanta il titolo di più antico festival teatrale italiano. Ad aprire questa edizione, ideata dal direttore artistico Maximilian Nisi, è il “Miles Gloriosus” di Tito Maccio Plauto, in scena sabato 12 e domenica 13 luglio alle ore 21.30 nell’iconica Piazza Sant’Agostino, cuore della kermesse. Protagonista della nuova produzione firmata dalla Compagnia del Sole è Ettore Bassi nei panni del vanaglorioso Pirgopolinice: soldato spaccone, irresistibilmente teatrale, al centro di una commedia che riflette con ironia tagliente su narcisismo, finzione e adulazione. Accanto a Bassi, un cast affiatato che vede in scena Flavio Albanese, Luigi Moretti insieme a Stella Addario, Adriana Gallo, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla e Stefano Quatrosi. La regia è di Marinella Anaclerio.

Il Festival Teatrale di Borgio Verezzi prosegue martedì 15 luglio e mercoledì 16 luglio con una prima nazionale che promette risate intelligenti e momenti di intensa umanità. In scena “La coppia più sexy d’America”, commedia brillante del pluripremiato autore americano Ken Levine, già firma di culto di serie come MASH*, Cheers, Frasier, I Simpson. Protagonisti di questo spassoso e pungente faccia a faccia sono due interpreti d’eccezione: Francesca Reggiani, attrice dalla travolgente vis comica, capace di alternare leggerezza e profondità con naturalezza, e Antonio Catania, volto amato di teatro, cinema e televisione, raffinato interprete dal registro ironico e malinconico. Accanto a loro, Jacopo Ferro, giovane attore già apprezzato per la sua presenza scenica e versatilità. La regia è affidata a Marco Carniti.

Foto: @Giacinto Mongelli