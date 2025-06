Il Comune di Alessandria e il trasporto degli utenti disabili

Il Comune di Alessandria garantisce l’attività di trasporto e accompagnamento individuale rivolta agli utenti disabili residenti sul territorio: un servizio per favorire l’indipendenza personale, facilitando la mobilità quotidiana.

Per far fronte alla crescente domanda e garantire la continuità del servizio, l’associazione ANTEAS ha provveduto al noleggio di 4 pulmini, di cui 2 già consegnati, e di un veicolo Kangoo attrezzato, con la possibilità di incrementare il parco mezzi in base all’evolversi delle richieste; i veicoli saranno assegnati alle associazioni partner per lo svolgimento delle attività di trasporto.

L’intento del Comune è consolidare questo nuovo percorso collaborativo con le associazioni, incrementando la cooperazione con altri enti del territorio e l’ulteriore obiettivo di estendere la diffusione del servizio, garantendo la copertura anche in orario serale e nei fine settimana e promuovendo la piena inclusione delle persone disabili nella vita sociale della comunità.