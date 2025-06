Università di Torino: Cristina Prandi eletta rettrice, prima donna in 621 anni di storia

É la 60enne Cristina Prandi la nuova rettrice dell’università degli studi di Torino.

Già vice dell’uscente Stefano Geuna, la docente di chimica organica è la prima donna ad essere eletta alla carica più alta nei 621 anni di storia dell’ateneo.

La vittoria è arrivata al 2° turno con il 54.6% di voti.

LE PAROLE – Così Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda: “L’elezione della professoressa Prandi rappresenta una vera e propria svolta per l’alta formazione italiana e un segnale, forte, di come le donne possano essere protagoniste nei ruoli decisionali della cultura. Questa elezione può rappresentare un acceleratore per valorizzare il merito femminile nelle istituzioni universitarie.

La nuova rettrice Cristina Prandi