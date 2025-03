Ospedale di Alessandria: Ostetricia e Ginecologia premiate per la cura a misura di persona

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria si è aggiudicata la certificazione PERLA per il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal Dott. Davide Dealberti, prestigioso riconoscimento che valorizza le strutture sanitarie impegnate in un approccio alla cura sempre più personalizzato e attento ai bisogni del paziente. Il premio è stato ritirato a Roma, in occasione dell’evento “Cambiare la cura per cambiare la Sanità”, ospitato il 28 febbraio presso la Sala Refettorio della Camera dei Deputati. A rappresentare l’AOU AL, la Dirigente Medico Carla Pisani, la Coordinatrice Infermieristica Barbara Fadda e la Coordinatrice delle Ostetriche Michela Testa, che hanno ricevuto la certificazione nel corso della tavola rotonda dedicata alle organizzazioni sanitarie premiate.

Negli ultimi anni il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha investito sulla formazione del personale in medicina narrativa, partecipando a corsi dedicati a tematiche come il lutto perinatale e inaugurando il Salone Narrativo (2024), uno spazio in cui il racconto diventa strumento terapeutico e di relazione, consentendo a pazienti e operatori sanitari di condividere il vissuto emotivo.

Oltre alla certificazione, l’Azienda ha ottenuto anche il Premio PERLA 2025 per il miglior video-racconto della cura a misura di persona, realizzato dall’Ufficio Comunicazione dell’Ospedale di Alessandria e ritirato dallo staff dell’Ostetricia e Ginecologia insieme a Mariateresa Dacquino, Responsabile della Struttura Formazione, Comunicazione, Fundraising e Processi Amministrativi DAIRI.

Il doppio riconoscimento testimonia l’impegno dell’Ospedale di Alessandria nel coniugare innovazione clinica e centralità della persona, valorizzando l’importanza di un approccio medico che non si limita alla cura della malattia, ma che pone al centro il benessere complessivo del paziente.