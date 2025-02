La Fondazione CRAL celebra il pittore Moncalvo, da venerdì 7 marzo a Palatium Vetus

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria rende omaggio a Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo (Montabone 1568 – Moncalvo 1625), pittore piemontese di fama internazionale, con un grande evento celebrativo dal titolo ‘Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma’ in occasione del 400° anniversario della morte.

La mostra, in programma dal 7 marzo 2025 a Palatium Vetus, è organizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino.

La realizzazione operativa è a cura di Palazzo del Governatore Srl. La cura, l’organizzazione e l’allestimento sono di Mariateresa Cairo, Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela.

Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

L’esposizione sarà accompagnata da un’adeguata mappa multimediale e da applicazioni informatiche che permetteranno agli utenti di conoscere i luoghi di collocazione dei diversi dipinti sul territorio alessandrino. All’ingresso della Fondazione sarà presente un tavolo touch-screen che consentirà al pubblico di viaggiare idealmente attraverso la provincia, di vedere le opere presenti nel territorio.

ORARI VISITE – sab-dom 9-13; 15-19

INFO e PRENOTAZIONI – E-mail: [email protected]

Telefono: 347-80.95.172 – @fondazionecassadirisparmiodialessandria

Notaio Luciano Mariano, Presidente Fondazione CRAL: https://we.tl/t-n5Q3c9wO6U

Arch. Lisa Curti – Soprintendente – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo: https://www.swisstransfer.com/d/41230742-2a31-406f-b204-27f2a8c233bd

Dr. Alberto Zaio – Presidente Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’ Alessandrino: https://www.swisstransfer.com/d/be31a0d6-dc89-47f3-94d6-ceaeb625f869

Dr.ssa Maria Teresa Cairo – Curatrice Mostra: https://www.swisstransfer.com/d/971afaca-0eee-45a5-bbc2-862d66104b57