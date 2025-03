Alessandria e Siracusa: riprende il gemellaggio fra città con la Confcommercio

Si è tenuto settimana scorsa un incontro tra il sindaco di Siracusa Francesco Italia (Azione) e il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante (PD), insieme alle delegazioni locali di Confcommercio, composte per la città siciliana dal presidente Francesco Diana e dalla direttrice Virginia Zaccaria, e per quella piemontese dalla direttrice Alice Pedrazzi e dal direttore dei territori Francesco Alfieri.

L’incontro aveva come obiettivo la ripresa e il rafforzamento del gemellaggio tra le due città, avviato nel 2016, per promuovere scambi culturali ed enogastronomici.

I due sindaci hanno discusso delle opportunità offerte dal gemellaggio: le due città sono pronte a progettare un programma ricco di eventi e scambi, con l’obiettivo di coinvolgere la popolazione e attrarre visitatori, rinnovando un dialogo culturale che si auspica duraturo e fruttuoso, dando un’impronta per il turismo e l’economia locale.

LE PAROLE – Così sostiene Francesco Diana per Siracusa: “Il gemellaggio va oltre la geografia, è un’opportunità per condividere esperienze e culture. Siamo entusiasti di riprendere la collaborazione, lavorando insieme a nuovi progetti per arricchire entrambe le città”.

Così Alice Pedrazzi per Alessandria: “La cultura è un motore fondamentale per lo sviluppo. Con il gemellaggio, 9 anni dopo l’inizio, vogliamo rafforzare il legame tra cittadini, promuovendo storia e tradizioni con eventi significativi”.