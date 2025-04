Palatium Vetus: aperta a Pasqua la mostra dedicata al Moncalvo

Sarà aperta al pubblico anche nel week end di Pasqua, sabato 19 e domenica 20 aprile, la mostra “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma”, allestita a Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Ingresso gratuito e visite guidate su prenotazione.



Accanto alla mostra del Moncalvo, i visitatori potranno ammirare la Collezione d’arte della Fondazione, la Ghiacciaia e la pregevole architettura del “broletto”, con gli affreschi medievali. La rassegna, organizzata in occasione del 400° anniversario della morte di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (Montabone 1568 – Moncalvo 1625), presenta 40 opere, oli su tavola, oli su tela e disegni, tra cui molti inediti, provenienti dalla collezione della stessa Fondazione, privati, Fondazione CR Cuneo e diverse chiese delle Diocesi di Alessandria, Casale Monferrato, Tortona.

La mostra è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino.

La realizzazione operativa è a cura di Palazzo del Governatore Srl.

La cura, l’organizzazione e l’allestimento sono di Mariateresa Cairo, Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela.

INFO – prenotazioni: [email protected] – telefono 347-80.95.172 @fondazionecassadirisparmiodialessandria

ORARI – sabato e domenica 9-13; 15-19 – Alessandria, Palatium Vetus, Piazza della Libertà 28