Enoteca regionale del Barolo: 3 appuntamenti da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio

Tra sabato 19 aprile e domenica 4 maggio presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo, a Barolo -CN) si terranno 3 appuntamenti dedicati agli amanti del Barolo e del Nebbiolo.

Da sabato 19 a lunedì 21 aprile è in programma “Baroliamo – il Barolo Docg 2021: terroirs & Mga”;

Da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile si terrà “Baroliamo – la geografia del Barolo: terreni, Mga, vigne”;

Da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio è invece in calendario “Nebbiolando – Langhe Nebbiolo Doc e Barolo Docg: due facce dello stesso territorio”.

Non occorre prenotare: basta presentarsi dalle 10.30 alle 18 presso l’Enoteca e rivolgersi allo staff presente per ricevere il supporto necessario. Per maggiori informazioni e costi, visitare il sito www.enotecadelbarolo.it.