Maxi operazione a Reggio Calabria per traffico di droga ed estorsioni

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È in corso l’operazione Arangea bis – Oikos coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che vede impegnati più di 250 investigatori della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell’esecuzione di due differenti misure cautelari, emesse dal gip del tribunale di Reggio Calabria, nei confronti, in totale, di 54 soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, riciclaggio ed estorsione, con l’aggravante, per alcuni indagati, di aver agito con metodo mafioso.

