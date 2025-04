Ginnastica Ritmica: la torinese Laura Golfarelli convocata in nazionale

Laura Golfarelli in volo con le ‘Farfalle. La classe 2007, originaria di San Mauro Torinese, tesserata per l’Eurogymnica Torino, è stata convocata dal Direttore Tecnico ad interim Andrea Facci (nonché Presidente Federale) per la seconda tappa della World Cup, in programma questo fine settimana alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku. Una convocazione che rappresenta non solo un grande traguardo per Laura, ma anche un riconoscimento per il lavoro svolto da tutto il club torinese, confermando ancora una volta la qualità del vivaio dell’Eurogymnica Torino.

Nel frattempo l’Eurogymnica Torino si prepara ad ospitare le migliori squadre che scenderanno in pedana per sfidarsi alla conquista dell’ambito Scudetto: la Final Six del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica di serie A1 sarà infatti in programma al Pala Gianni Asti di Torino il 17 maggio.

La regia dell’evento, per il 5° anno consecutivo, è interamente affidata al club torinese che, però, non potrà schierare le sue ginnaste in campo gara. Infatti, il quintetto torinese ha chiuso al 10° posto la regular season, non riuscendo a confermare la massima serie e retrocedendo in Serie A2.

Per il grande evento del 17 maggio a Torino, i biglietti sono acquistabili scrivendo a [email protected], come indicato sul sito https://www.eurogymnica.com/final-six. Per informazioni chiamare al 335 7852509.