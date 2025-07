Imprese, senza formazione continua non può esserci innovazione

RONCO ALL’ADIGE (VERONA) (ITALPRESS) – Le costruzioni del futuro richiedono materiali performanti, ad alto contenuto tecnologico e frutto di studi approfonditi. Quando l’innovazione entra in azienda la formazione continua dei lavoratori diventa un must, senza il quale il salto di qualità diventa impossibile. E’ il caso di Stabila, azienda nata nel 1999 dalla fusione di tre siti produttivi. La formazione continua dei lavoratori per Stabila è frutto della collaborazione con Fondimpresa, il fondo interprofessionale partecipato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Una formazione che ha toccato e approfondito diversi aspetti della vita aziendale.

abr/mrv