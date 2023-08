Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrova; andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 4 agosto – Cieli inizialmente nuvolosi specie al mattino, tendenza a schiarite sui settori

occidentali. Precipitazioni che saranno a carattere sparso, ma che riguarderanno in maniera più diffusa le

pianure nord orientali; temporali quindi che prediligeranno in particolare l’alessandrino e l’astigiano. Non

escludiamo fenomeni localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Tendenza

al miglioramento in serata con ampie schiarite. Ventilazione generalmente debole o al più moderata da

nord in montagna, da nord est in pianura. Temperature in calo ovunque.

Sabato 5 agosto – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, addensamenti irregolari il primo mattino sulle Alpi

settentrionali. Precipitazioni assenti, venti deboli o moderati al mattino sui settori alpini, locali condizioni di

Föhn nelle vallate alpine. Di intensità variabile in pianura, generale rinforzo da nord in serata sui settori

alpini. Temperature stazionarie o in lieve calo i valori minimi.

Domenica 6 agosto – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche cumulo più compatto sarà possibile in

montagna. Precipitazioni sostanzialmente assenti se non locali deboli rovesci nei settori alpini, ventilazione

moderata o a tratti forte nordoccidentale, con locali rinforzi a föhn su tutta la regione. Temperature

stazionarie.

Prossima settimana – La tendenza è verso giornate stabili e soleggiate, temperature che si manterranno di

qualche grado sotto le medie stagionali. Valori minimi che tra martedì e mercoledì potranno spingersi

vicini ai 10º nelle vallate e pianure centrali. Massime sui 28/30º. Insomma, in questa fase, l’estate mostrerà

il suo lato più “dolce”, un po’ come quelle di una volta… vediamo se nel prosieguo del mese si riaffaccerà l’anticiclone di origine africana.

Manuel Atzori