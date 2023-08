Il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A., azienda di Tortona leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e costruzione di grandi infrastrutture, riunito sotto la presidenza di Angelino Alfano, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

I numeri

Ricavi consolidati € 1,85 miliardi

Ebitda € 877,5 milioni

Utile netto € 134,1 milioni

ITALIA – Concessioni autostradali: traffico in aumento del 4,7% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente e dell’1,8% rispetto al 2019, ultimo esercizio pre-pandemia;

Investimenti sulla rete – € 412,6 milioni, +13,6% rispetto al primo semestre 2022;

EPC – in crescita produzione, risultati economici e acquisizioni sul mercato domestico.

BRASILE – Concessioni autostradali: traffico complessivo +29,3%, anche grazie all’entrata in esercizio di 3 nuove concessioni;

Investimenti – € 219,2 milioni, +27,4% rispetto al primo semestre del 2022.

USA – Concessioni: aggiudicata prima gara in concessione P3 per la costruzione e la gestione di 34 sistemi di trasporto verticale di 13 stazioni della metropolitana di New York, nell’ambito dell’Americans with Disabilities Act (Progetto ADA);

EPC – aggiudicati lavori di ammodernamento dell’aeroporto internazionale JFK a New York.

Indebitamento finanziario netto: € 6.222,5 milioni

L’Amministratore delegato Umberto Tosoni ha dichiarato: “I risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione confermano la capacità del Gruppo di generare valore e l’efficacia del modello ‘One Company’ adottato. Il miglioramento degli indicatori economici conferma la solidità e la strategia di crescita di tutti i settori di business, nelle diverse aree geografiche in cui siamo presenti.”