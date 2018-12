Ultime partite dell’anno per Rugby Academy e Black Herons: alti e bassi

Impegnata con gli amici del Acqui Rugby, RSA Rugby Sant’Andrea, Asd P. Santa Rita Junior Rugby, A.S.D. Volpiano Rugby e Alessandria Rugby nel raggruppamento a Chieri.

Un inizio non molto convincente per i nostri, ma nel susseguirsi delle altre partite hanno dato del loro meglio e si sono difesi bene. “C’è ancora molto su cui lavorare ma il miglioramento del gioco in campo inizia a vedersi” commenta Patrizia Tramarin.

Risultati: Under12 vs Alessandria (0-8), U12 vs Volpiano (5-8), U12 vs Moncalieri (3-5), complimenti agli avversari per il gioco espresso.

Amatori Rugby Genova vs Black Herons 93-0

I Black Herons escono pesantemente sconfitti dalle trasferta di Sant’Olcese dove rimediano dai pari età dell’ Amatori Genova un sonoro 93 a 0.

Mai in partita gli Aironi Neri, concedono più del dovuto alla compagine ligure, che dimostra di meritare ampiamente la vetta della classifica del campionato.

“È stato un match a senso unico, con qualche lampo di orgoglio da parte di alcuni nostri ragazzi. Siamo una squadra in cui anche i pochissimi 2003 sono alla prima esperienza di Under 16: a volte sopperiamo al gap tecnico-atletico ed esperienzale con il carattere del collettivo, oggi non è stato così “. Questo il commento del tecnico Lorenzo Nosenzo.