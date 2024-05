La Juve Next Gen batte l’Arezzo 2-0 e passa il turno playoff. VAR protagonista. Sabato il Pescara in trasferta

Bella e franca vittoria della Juventus Next Gen che al ‘Moccagatta’ ha battuto ieri sera l’Arezzo 2-0, conquistando l’accesso al 2° turno playoff, fase gironi. Era la terza sfida stagionale fra la squadra di Brambilla e quella di Indiani: terza vittoria bianconera senza subire gol, dopo il doppio 1-0 della stagione regolare. A confermare la tendenza storica contro gli amaranto che hanno trovato nei torinesi una vera e propria ‘bestia nera’. La statistica dice che in 7 sfide ci sono state 6 vittorie Juve e 1 pareggio, mentre i gol sono 11-3, sempre per i bianconeri. Una sorta di maleficio.

Visti i risultati della serata, la baby-Juve si giocherà il 2° turno playoff in trasferta, sabato prossimo in quel di Pescara, dove ieri sera il Pontedera ha pareggiato 2-2. Ai toscani serviva vincere, proprio come ai cugini in Piemonte. E come sarà per i bianconeri fra 3 giorni, costretti a vincere all’Adriatico, mentre ai delfini abruzzesi basterà pareggiare.

La partita

In una serata fredda e piovosa, col terreno scivoloso, la Juve ha controllato la gara senza rischiare tantissimo, mostrando grande maturità nonostante l’età media bassissima. Grande protagonista il VAR, intervenuto 3 volte a correggere l’arbitro, il sig. Sacchi di Macerata, apparso in serata no. Il primo episodio al 13′: gran contropiede della Juve e gol al volo di Sekulov su cross di Rouhi, annullato per un fallo di Nonge ad inizio azione. Il secondo al 65′: brutto fallo di Renzi su Nonge, ma non pericoloso. Sacchi estrae il rosso, ma il VAR lo richiama al monitor e l’arbitro cambia la decisione: giallo. Terzo episodio al 71′: punizione Juve dalla trequarti, sul sinistro di Rouhi tocco di braccio di Settembrini che cerca il pallone. L’arbitro dà il corner, ma il VAR lo richiama ancora a bordo campo e arriva il rigore. Sul dischetto va Savona che segna al 72′, 1-0 e primo gol da professionista. Indiani butta dentro 5 attaccanti e lascia spazi: dopo 2 belle parate di Daffara ad evitare il pari, Anghelè sbaglia a porta vuota il raddoppio al 93′, poi lo trova Damiani al 99′ su assist di Mbangula: 2-0 e 5° gol stagionale.