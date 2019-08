Mercato grigio: Fissore va a Messina dopo gli arrivi di Eusepi e Celia. Domani l’amichevole col Sassuolo

Prende sempre più corpo l’Alessandria 2019-2020. Questa settimana ha visto, fin qui, tre movimenti di mercato, 2 in entrata e 1 in uscita. Cominciamo dall’ultimo: il Messina ha ufficializzato da alcune ore, come riportano i siti “Tempostretto” e “Messina sportiva”, l’ingaggio di Matteo Fissore, 23enne difensore mancino centrale o esterno, in scadenza di contratto il prossimo giugno con i grigi e passato in giallorosso per vincere il campionato di serie D. Fissore si allenerà in Sicilia da lunedì.

ARRIVI – Sempre in settimana è stato ufficializzato (finalmente!) l’arrivo in prestito di Raffaele Celia, esterno sinistro di proprietà del Sassuolo che, l’anno scorso, ha giocato nel Cuneo (32-0) con mister Scazzola. Una vicenda che ha avuto contorni fumosi, visto che il giocatore è in città, ha trovato casa e si allena da 10 giorni: l’intoppo, a quanto si sa, si sarebbe verificato tra società neroverde e uffici di Lega al momento dello ‘svincolo’ dei giocatori del retrocesso Cuneo. Acqua passata.

Movimenti anche in attacco, dove finalmente è arrivata una punta di peso, Umberto Eusepi, prestato ai grigi dal Pisa che non l’ha confermato per la serie B.

Eusepi è un centravanti puro che, nella passata stagione in nerazzurro, ha marcato 30 presenze e 11 gol. Promessa del calcio romano da giovanissimo, non è mai approdato in serie A ma in carriera ha giocato in B (102-14) e C (230-77), andando 4 volte in ‘doppia cifra stagionale’, considerando tutte le gare giocate.

AMICHEVOLI – Domani alle ore 18 l’Alessandria affronterà un’amichevole di serie A sfidando al ‘Ricci’ di Sassuolo la squadra di De Zerbi. Ingresso gratuito.

La prossima settimana si prosegue con gli allenamenti congiunti: questa volta l’avversario sarà la Gaviese (Promozione), mercoledì 14 agosto alle 20.30 al ‘Pedemonte’ di Gavi.