LAN Service-Zheroquadro ancora in evidenza: due piazzamenti per Frigerio

Doppio piazzamento per il team LAN Service-Zheroquadro di Casale Monferrato, ancora protagonista a cavallo tra il 25 aprile ed il primo maggio. La società alessandrina si è distinta nella 73° edizione della Coppa Caduti Nervianesi, in Lombardia, con Stefano Frigerio che ha colto un sesto posto finale in una volata a ranghi ristretti. Gli Juniores, impegnati domenica scorsa a Borgomanero, nel novarese, per il 31° Trofeo Comune di Borgomanero, corsa ondulata che ha portato un folto gruppo a giocarsi la vittoria nello sprint finale. Purtroppo Stefano Nicoletto e Andrea Azzaro non sono riusciti per poco a centrare i piazzamenti.

Mercoledì primo maggio, a Gattatico, gli Under23 hanno preso parte alla 59° edizione del Trofeo Papà Cervi, corsa nervosa snodata attraverso un circuito cittadino. I ragazzi casalesi sono stati protagonisti nelle varie fughe di giornata, sempre annullate dal gruppo principale. A giocarsi la vittoria nella volata finale è stato ancora una volta Stefano Frigerio, che ha sfiorato la top ten con un comunque positivo 11° posto, al cospetto di una concorrenza molto qualificata. I prossimi appuntamenti con LAN Service sono fissati per domenica 5 maggio, con gli Juniores presenti al completo a Caraglio (Cn) per la 66° Coppa Valle Grana – gara che mette in palio il titolo di Campione Regionale Juniores – mentre gli Under23 sono attesi da un’altra trasferta in Toscana, a Bucine (Ar) per il 6° Trofeo Learco Guerra.