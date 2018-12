Mercoledì con “Cosa essere tu..?!” si conclude la 5° edizione di TEATRO NELLO SPAZ..IO

Si conclude TEATRO NELLO SPAZ..IO 5^ edizione, il progetto didattico – teatrale che nasce per valorizzare l’unicità dell’individuo, stimolare l’integrazione in un contesto artistico tra persone con disabilità e non e dare “Spaz..IO” alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno.

Uno spettacolo teatrale che mette al centro il tema della diversità per ricreare un mondo magico e incantato, in cui ogni protagonista vive la sua personale favola creativa per scoprire che il concetto di diversità è solo una questione di prospettive.

Il DLF Alessandria – Asti, il CISSACA, il Centro Diurno “Martin Pescatore” (CODESS), il Centro Accoglienza Disabili di San Giuliano (ANTEO), la R.I.S.S. di Sant’ Agata Fossili(INTERACTIVE s.c.s), l’I.C. GALILEI (classe 5^B Villaggio Europa), la Scuola media MANZONI ( classe 3^ Archimede), hanno lavorato per favorire la spontaneità e l’integrazione, ed hanno dato “spaz..IO” alle potenzialità espressive, emotive e relazionali di ciascuno, nel rispetto delle caratteristiche del singolo.

Il progetto è realizzato grazie al supporto di Fondazione SociAL, dell’Associazione Nazionale DLF, e della Banca Prossima, con il patrocinio del Comune di Alessandria.

La Mutua sanitaria Cesare Pozzo sostiene l'iniziativa facendo leva sui suoi valori fondanti basati sulla solidarietà e l'aiuto reciproco: fare rete e sostenere anche con iniziative culturali la necessità di creare inclusione per permettere a ciascuno di esprimersi nella sua identità. Con oltre 144 mila soci, per un totale di circa 350 mila assistiti, la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo si impegna a garantire da oltre 140 anni il benessere di lavoratori, famiglie e imprese. Tutti i piani sanitari sono studiati per andare incontro alle diverse esigenze dettate dall'età, dal nucleo familiare e dalla professione. Nell'ultimo anno ha erogato 21 milioni di euro per rimborsi di spese mediche e sussidi socio-assistenziali.

CesarePozzo in Piemonte:

CesarePozzo è presente in Piemonte e Valle D’Aosta con la sede regionale di Torino e con gli Sportelli Solidali di Alessandria, Aosta, Arona, Cuneo, Domodossola, Novara, Orbassano. Una rete capillare che, potendo contare sulle convenzioni attive con le principali strutture sanitarie del Piemonte e della Valle D’Aosta, assiste oggi in queste regioni ben 6.939 Soci e le loro famiglie.