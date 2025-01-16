Salute & Scienza Video

Obesità: seguire stili di vita adeguati e farmaci utili

Set 16, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni, soprattutto da quando nel 2019 una legge del parlamento italiano ha considerato l’obesità come una malattia cronica, l’approccio alla materia considera il paziente nella sua totalità: il punto non è semplicemente perdere peso, ma prevenire una serie di problematiche cardiovascolari metaboliche e non solo”. Così Gianluca Aimaretti, presidente della Società italiana di endocrinologia (Sie), intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
