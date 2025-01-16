IN EVIDENZA Politica Video

La presidente Metsola: “In Europa non c’è posto per la criminalità, faremo di tutto”

Di

Set 16, 2025
MESSINA (ITALPRESS) – “Per me era importantissimo essere qui, in una terra che ha perso degli eroi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici e tutti coloro che hanno perso la vita”. Lo ha detto la presidente della Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a margine del convegno ‘Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa’, in corso oggi nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. “Per noi del Parlamento europeo, quello che ha vissuto questo Paese ci ha insegnato molto. E su questo noi facciamo delle leggi per tutta l’Europa. È per questo che voglio prendere con me le storie delle vite che si sono perse, ma anche della lotta contro il male, perché in Europa non c’è posto per accettare la criminalità transazionale e faremo di tutto per abbatterla”.col3/gtr

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Iniziata stanotte l’operazione di terra dell’esercito israeliano a Gaza City

Set 16, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

‘Sud Piemonte Experiences’, un progetto per vivere al meglio la provincia di Alessandria

Set 16, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza Video

Obesità: seguire stili di vita adeguati e farmaci utili

Set 16, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Iniziata stanotte l’operazione di terra dell’esercito israeliano a Gaza City

Set 16, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

‘Sud Piemonte Experiences’, un progetto per vivere al meglio la provincia di Alessandria

Set 16, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica Video

La presidente Metsola: “In Europa non c’è posto per la criminalità, faremo di tutto”

Set 16, 2025
Salute & Scienza Video

Obesità: seguire stili di vita adeguati e farmaci utili

Set 16, 2025