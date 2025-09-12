IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Tajani: “Non ci sono i requisiti per riconoscere lo Stato di Palestina”

Set 12, 2025
NAPOLI (ITALPRESS) – “Il Parlamento Europeo invita i Paesi nell’ottica dei 2 stati di riconoscere la Palestina. Noi siamo assolutamente favorevoli allo Stato palestinese. Dipende quali sono i tempi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Napoli, a margine della conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli. Prima di costruirlo bisogna riconoscerlo, perché oggi non c’è uno Stato palestinese, non ci sono i requisiti fondamentali per l’esistenza di uno Stato. Ci sono 2 realtà, che sono Gaza e la la Cisgiordania. Bisogna riunificarle. Noi stiamo lavorando con gli altri Paesi arabi per l’unificazione di queste 2 parti che costituiscono la Palestina e, una volta ricostituita l’unità, siamo pronti a riconoscere, a condizione che venga riconosciuto Israele dalla Palestina e che Israele riconosca la Palestina. L’obiettivo è 2 popoli, 2 Stati”.xm9/col4/mca1

