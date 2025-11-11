IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Tajani: “Accordo con la Turchia per il contrasto all’immigrazione irregolare”

Set 11, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Il governo italiano e la Turchia hanno espresso la volontà di intensificare la cooperazione e il coordinamento, al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, anche nel campo della migrazione irregolare e della cooperazione in materia di sicurezza. Così ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Con la Turchia abbiamo firmato un importante accordo sulla cooperazione migratoria, per rafforzare il nostro impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare e alle reti criminali internazionali, incluso il terrorismo”.mca1

(Fonte video: Farnesina)

