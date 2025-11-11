Attualità Cronaca Video

La Polizia Postale chiude la piattaforma sessista

Di

Set 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all’esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della piattaforma phica.eu. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audio-video, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori. Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state poste in essere dal personale del Servizio Centrale della Polizia Postale, con l’ausilio degli specialisti dei Centri Operativi di Milano e Firenze.

mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Tajani: “Accordo con la Turchia per il contrasto all’immigrazione irregolare”

Set 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

Il ministro Salvini: “In 9 mesi sulle strade 91 morti e 1.012 feriti in meno”

Set 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Teatro

Gli Illegali e le loro ‘Favole in musica’, domani 13 settembre al Teatro Parvum di Alessandria

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Sanità, prestazioni extra orario: superate in Regione le 100.000 visite con 4 mesi di anticipo

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2025 Raimondo Bovone