Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Barry White (1944-2003), Usa, cantante e musicista.

Il ‘re del soul morbido’, con voce bassa e profonda, suonava pianoforte, batteria, tastiere. Lanciò ‘You’re the First, the Last..’ (’74), ‘Let the Music Play’ (’76), ‘You see the trouble with me’ (’76) e ‘Just the Way You Are’ (’78), ma il suo pezzo immortale è ‘Love’s Theme’ (’73), sia in versione strumentale che vocale. Il ‘live’ con Pavarotti (’98) fu seguito da più di un miliardo di persone in TV.