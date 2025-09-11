Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Che senso ha rispettare chi non rispetta noi? Che senso ha difendere la loro cultura, o presunta tale, quando essi disprezzano la nostra? (Oriana Fallaci)
Santi del giorno
Santissimo Nome di Maria, San Guido di Anderlecht (Pellegrino, protettore di sagrestani, campanari, agricoltori, cavalli, cocchieri), San Silvino di Verona (Vescovo), Santi Cronide, Leonzio e Serapione (Martiri), Sant’Autonomo (Vescovo e Martire).
Accadde oggi
- 1958 inventato il microchip. Computer, cellulari e carte varie non funzionerebbero, senza il ‘circuito integrato’. Ideato dall’ingegnere Usa Jack Kilby, è una ‘piastrina di germanio’ con attaccato un vetrino a transistor e altri componenti. Robert Noyce lo perfezionò, sostituendo il germanio col silicio. E Kilby fu premiato col Nobel per la Fisica 2000.
- 1981 i ‘Puffi’ in TV. Un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in casette a forma di fungo, costretto a difendersi dal mago Gargamella e dal suo gatto Birba. Il cartone di ‘Hanna & Barbera’, ispirato al belga ‘Schtroumpfs’, esordì come fumetto nel ’58.
Nati famosi
- Barry White (1944-2003), Usa, cantante e musicista. Nato a Galveston (Texas), Barry Eugene Carter debuttò a 11 anni. Il ‘re del soul morbido’, con voce bassa e profonda, suonava pianoforte, batteria, tastiere. Lanciò ‘You’re the First, the Last..’ (’74), ‘Let the Music Play’ (’76), ‘You see the trouble with me’ (’76) e ‘Just the Way You Are’ (’78), ma il suo pezzo immortale è ‘Love’s Theme’ (’73), sia in versione strumentale che vocale. Il ‘live’ con Pavarotti (’98) fu seguito da più di un miliardo di persone in TV. Vinse 2 Grammy e vendette oltre 100 milioni di dischi. Morì il 4 luglio 2003 per arresto cardiaco: pesava 160 kg.
- Pierluigi Marzorati (1952), Italia, ex-cestista. Nato a Figino Serenza (CO), giocò playmaker (’69-’91) con Cantù (692). Vinse 2 scudetti, 2 Coppe Campioni, 4 Korać, 2 Intercontinentali, 4 Coppe Coppe. In azzurro (278) vinse Argento Olimpico (Mosca ’80) e Oro Europeo (’83).
- Elisabetta Canalis (1978), Italia, showgirl. Nata a Sassari, divenne famosa come velina di ‘Striscia la Notizia’, poi condusse ‘Controcampo’, ‘Mai dire Martedì’ e Festivalbar ’07. Valletta a Sanremo ’11 e ’12, recitò in ‘Carabinieri’ e nei film ‘La fidanzata di papà’, ‘A Natale mi sposo’. Ebbe relazioni con Christian Vieri e George Clooney, poi sposò (’14) il chirurgo italo-americano Brian Perri ed ebbe la figlia Skyler Eva (’15).
- Yao Ming (1980), Cina, ex-cestista. Nato a Shanghai, alto 229 cm e pesante 140 kg, fu il primo dei giocatori cinesi in USA. Centro degli Houston Rockets che poi ritirarono il suo n. 11, fu convocato 8 volte per l’All Star Game. Con la nazionale cinese partecipò ai Giochi ’04 e ’08.