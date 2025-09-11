Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

DiRaimondo Bovone

Set 11, 2025 , , , , , , , , ,
Il cantante e compositore Barry White, "The King of the soft soul", segnò indelebilmente la black music anni '70-'80

Frase del giorno 

Che senso ha rispettare chi non rispetta noi? Che senso ha difendere la loro cultura, o presunta tale, quando essi disprezzano la nostra? (Oriana Fallaci)

Santi del giorno

Santissimo Nome di Maria, San Guido di Anderlecht (Pellegrino, protettore di sagrestani, campanari, agricoltori, cavalli, cocchieri), San Silvino di Verona (Vescovo), Santi Cronide, Leonzio e Serapione (Martiri), Sant’Autonomo (Vescovo e Martire).

Accadde oggi

  • 1958 inventato il microchip. Computer, cellulari e carte varie non funzionerebbero, senza il ‘circuito integrato’. Ideato dall’ingegnere Usa Jack Kilby, è una ‘piastrina di germanio’ con attaccato un vetrino a transistor e altri componenti. Robert Noyce lo perfezionò, sostituendo il germanio col silicio. E Kilby fu premiato col Nobel per la Fisica 2000.
  • 1981 i ‘Puffi’ in TV. Un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in casette a forma di fungo, costretto a difendersi dal mago Gargamella e dal suo gatto Birba. Il cartone di ‘Hanna & Barbera’, ispirato al belga ‘Schtroumpfs’, esordì come fumetto nel ’58.

Nati famosi

  • Barry White (1944-2003), Usa, cantante e musicista. Nato a Galveston (Texas), Barry Eugene Carter debuttò a 11 anni. Il ‘re del soul morbido’, con voce bassa e profonda, suonava pianoforte, batteria, tastiere. Lanciò ‘You’re the First, the Last..’ (’74), ‘Let the Music Play’ (’76), ‘You see the trouble with me’ (’76) e ‘Just the Way You Are’ (’78), ma il suo pezzo immortale è ‘Love’s Theme’ (’73), sia in versione strumentale che vocale. Il ‘live’ con Pavarotti (’98) fu seguito da più di un miliardo di persone in TV. Vinse 2 Grammy e vendette oltre 100 milioni di dischi. Morì il 4 luglio 2003 per arresto cardiaco: pesava 160 kg.
  • Pierluigi Marzorati (1952), Italia, ex-cestista. Nato a Figino Serenza (CO), giocò playmaker (’69-’91) con Cantù (692). Vinse 2  scudetti, 2 Coppe Campioni, 4 Korać, 2 Intercontinentali, 4 Coppe Coppe. In azzurro (278) vinse Argento Olimpico (Mosca ’80) e Oro Europeo (’83).
  • Elisabetta Canalis (1978), Italia, showgirl. Nata a Sassari, divenne famosa come velina di ‘Striscia la Notizia’, poi condusse ‘Controcampo’,Mai dire Martedì’ e Festivalbar ’07. Valletta a Sanremo ’11 e ’12, recitò in ‘Carabinieri’ e nei film ‘La fidanzata di papà’, ‘A Natale mi sposo’. Ebbe relazioni con Christian Vieri e George Clooney, poi sposò (’14) il chirurgo italo-americano Brian Perri ed ebbe la figlia Skyler Eva (’15).
  • Yao Ming (1980), Cina, ex-cestista. Nato a Shanghai, alto 229 cm e pesante 140 kg, fu il primo dei giocatori cinesi in USA. Centro degli Houston Rockets che poi ritirarono il suo n. 11, fu convocato 8 volte per l’All Star Game. Con la nazionale cinese partecipò ai Giochi ’04 e ’08.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tajani “Accordo con la Turchia per contrasto immigrazione irregolare”

Set 11, 2025
IN EVIDENZA

Figuccia “Volontari Protezione Civile accomunati dalla solidarietà”

Set 11, 2025
IN EVIDENZA

Polizia Postale chiude piattaforma sessista

Set 11, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tajani “Accordo con la Turchia per contrasto immigrazione irregolare”

Set 11, 2025
TOP NEWS

Gastech, nuove strategie globali per transizione energetica inclusiva

Set 11, 2025
TOP NEWS

La Vuelta è ancora azzurra, Ganna vince la crono di Valladolid

Set 11, 2025