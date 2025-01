NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’indomani dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, Claudio Brachino e Stefano Vaccara, in questo Speciale Italpress dedicato agli States, analizzano il discorso del tycoon. E’ veramente l’inizio dell’età dell’oro per gli Stati Uniti? E per il resto del mondo?

