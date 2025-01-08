Salute & Scienza Video

Scompenso cardiaco, l’importanza della diagnosi precoce

Di

Set 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Lo scompenso cardiaco colpisce circa 1 milione di persone in Italia, costituisce la principale causa di ospedalizzazione per gli over 65, con circa 180.000 ricoveri annui, e rappresenta il punto di arrivo comune di numerose patologie cardiovascolari che danneggiano progressivamente la funzione del cuore. Nonostante i progressi terapeutici, permane un significativo ritardo diagnostico e una marcata disomogeneità territoriale nei percorsi di presa in carico, con gravi ricadute sulla qualità della vita dei pazienti e sulla sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale.
f04/mgg/azn

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Bernini: “Con la Compagnia di San Paolo investiamo per nuove opportunità”

Set 8, 2025
Costume & Società Video

Il mondo della cosmetica, tra social e Intelligenza Artificiale

Set 8, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Mattarella depone 2 corone d’alloro per l’82° anniversario della Difesa di Roma

Set 8, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tajani “Si può pensare alla detassazione della tredicesima”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Maggioranza studenti favorevole a stop cellulari”

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

A settembre 44mila assunzioni nel settore primario

Set 8, 2025
IN EVIDENZA

Ue, tiene il commercio agroalimentare

Set 8, 2025