Il ministro Bernini: “Con la Compagnia di San Paolo investiamo per nuove opportunità”

Di

Set 8, 2025
TORINO (ITALPRESS) – “Partendo dall’università fino agli enti di ricerca, le imprese e ovviamente gli enti filantropici come la Compagnia di San Paolo, stiamo lavorando molto bene su progetti che sono insieme di breve realizzazione e di lunga gittata, stiamo investendo non solamente fondi ma capitale umano, per creare nuovo capitale umano e ovviamente nuove opportunità per chi ne ha bisogno. Prima di tutto, quelli che ci hanno unito sono gli investimenti sull’Africa, il Piano Mattei, sono investimenti che mettono insieme le tecnologie e la formazione delle persone. Faccio un esempio: il super computer Leonardo, che è un centro nazionale su cui il Governo ha investito quasi 1 miliardo, creerà un’antenna, quindi uno spin-off, all’università Mohamed VI in Marocco. A questo parteciperà anche la Compagnia di San Paolo che ha già una serie di iniziative sull’Africa”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, alla firma del protocollo d’intesa con Fondazione Compagnia di San Paolo per rafforzare la competitività del sistema universitario e della ricerca, oggi a Torino.xn3/tvi/mca1

