Nuove terapie più efficaci contro il Parkinson





MILANO (ITALPRESS) – “Il morbo di Parkinson ha un esordio dopo i sessant’anni, ma in alcuni casi anche tra i 30 e i 40: quest’ultima situazione riguarda circa il 10% dei pazienti. La causa principale della malattia è la carenza di dopamina, ma siamo in condizione di integrarla con i farmaci: c’è un forte impegno per scoprire le cause di tale carenza”. Lo ha detto dichiarato Ioannis Ugo Isaias, direttore del Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’Asst Gaetano Pini – Cto di Milano, intervistato per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

