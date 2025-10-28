Manovra, il ministro Schillaci: “La Sanità ha avuto più di 7 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “La Sanità ha avuto più di 7 miliardi di euro. Le opposizioni, quando è cominciato questo governo, dicevano che 5 miliardi sarebbe stato un risultato storico, ne abbiamo messi 7. Forse qualcuno i numeri non li conosce”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in merito ai presunti tagli previsti per la sanità nella manovra, a margine della cerimonia per i 40 anni dell’Ospedale Bambino Gesù, a Roma. Poi ha aggiunto: “Che manchino i medici non è vero, abbiamo dati Ocse e medici superiori alla media europea. Mancano per alcune specializzazioni. Abbiamo messo fondi per 6.000 infermieri oltre il tetto. Questo vuol dire che le regioni possono assumere altri infermieri all’interno del tetto, quindi credo che sia un segnale positivo. È la prima volta che abbiamo messo dei fondi ad hoc per assumere oltre il tetto medici e infermieri”.

