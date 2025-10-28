Papilloma virus, serve un approccio multidisciplinare. La vaccinazione al centro





ROMA (ITALPRESS) – Il papilloma virus è un’infezione sessualmente trasmissibile contratta, almeno una volta nella vita, da circa l’80% delle persone sessualmente attive, responsabile del 5% di tutti i tumori nel mondo. Questo l’argomento al centro dell’evento “Specchi clinici”, che si è svolto nella Sala Zuccari del Senato. Per molti anni l’infezione da papilloma virus è stata associata esclusivamente al cancro del collo dell’utero. Invece, la scienza ha provato che anche gli uomini possono sviluppare condilomi, lesioni precancerose e carcinomi del pene, dell’ano e del cavo orale. Necessario un approccio multidisciplinare, con la vaccinazione al centro.

