Glioblastoma, le molecole naturali migliorano la chemioterapia

Ott 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Una sperimentazione condotta per la prima volta su un campione di pazienti umani ha rivelato che la combinazione di curcumina e polidatina – due molecole naturali – migliora l’efficacia della terapia chemioterapica nel trattamento del glioblastoma, un tumore cerebrale particolarmente aggressivo. Il test è stato condotto da ricercatori dell’Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche e della Fondazione per la ricerca di terapie oncologiche integrate, e con la consulenza epidemiologica del Policlinico Gemelli.
