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Ansia da prestazione sessuale nella donna: cause e cure

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Giu 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Ansia da prestazione sessuale: in che modo colpisce anche le donne? Quali sintomi rivelano che l’ansia da prestazione sta bloccando tutta la risposta sessuale femminile? Nel centoquarantesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori fisici ed emotivi che possano predisporre o aggravare l’ansia sessuale con conseguenze importanti sul desiderio, sull’eccitazione e la capacità di orgasmo della donna, con focus sulle strategie di prevenzione e cura.

sat/gsl

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