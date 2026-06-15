Quartiere Cristo: le associazioni scrivono al sindaco sullo spostamento della Linea 2

C’è grande amarezza nella lettera inviata al sindaco di Alessandria da Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo e Associazione Alessandria Sud, che abbiamo ricevuto e che pubblichiamo, sullo spostamento, da corso Acqui a corso Marx, della Linea 2 dell’autobus.

Gent.mo sig. Sindaco,

scriviamo nuovamente in merito alla volontà di spostare la linea 2 da c.so Acqui a c.so C. Marx. Oggi (domenica, ndr) apprendiamo dalle parole dell’assessore Serra che la modifica andrà avanti, ignorando di fatto sia le nostre richieste di confronto, sia le proposte di sospensione avanzate dal vostro partito di maggioranza e da alcuni membri della minoranza. Oltretutto nei mesi scorsi, a dicembre, era stato fatto un sopralluogo alla presenza dell’arch. Serra e del vicesindaco per visionare alcune problematiche del quartiere, per le quali avevamo già segnalato le nostre perplessità, chiedendo un confronto sul tema. Da allora nulla è stato fatto, sino ai recenti fatti. A questo punto, ed in seguito alle recenti dichiarazioni, chiediamo la conferma per l’incontro precedentemente programmato per martedì 16 giugno (domani, ndr), in quanto non si tratterà di un confronto ma di un incontro dove verrà ribadita una scelta già confermata da parte (probabilmente) di alcuni amministratori comunali e di AMAG Mobilità, senza aver sufficientemente coinvolto Lei, sig. Sindaco, l’amministrazione comunale, i consiglieri del territorio, le associazioni e gli abitanti del quartiere. Rimanendo in attesa di un Suo gentile riscontro, Le chiediamo anche una Sua dichiarazione in favore della modifica o della sospensione, anche solo per poter fare un incontro di vero confronto. Nel sottolineare la volontà di collaborare costruttivamente allo sviluppo del territorio risolvendone i problemi, si porgono cordiali saluti.

Il bus cambia via: un foglio A4 attaccato con lo spago