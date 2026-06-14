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Tumori al seno: Bios dona una 2^ sonda gamma alla Breast Unit dell’Ospedale di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Giu 14, 2026 , , , , , , ,

Si rafforza la dotazione tecnologica della Breast Unit dell’Ospedale–Universitario di Alessandria, grazie ad una nuova donazione dell’Associazione BIOS–Donne Operate al Seno. Da sempre al fianco delle donne che affrontano il percorso di cura del tumore della mammella, BIOS ha donato una 2^ gamma-sonda per la rilevazione del linfonodo sentinella.
L’apparecchiatura rappresenta uno strumento fondamentale nell’ambito della chirurgia senologica: utilizzata durante gli interventi per il tumore della mammella, consente infatti di individuare con precisione il linfonodo sentinella, ovvero il primo linfonodo potenzialmente interessato dalla diffusione della malattia. La sua identificazione permette di effettuare procedure sempre più accurate e meno invasive, contribuendo a migliorare il percorso di cura delle pazienti.

La disponibilità di una 2^ gamma sonda consentirà di rendere ancora più efficiente l’attività del Centro Senologico, coordinato dalla dr.ssa Caterina Canepa, garantendo un ulteriore supporto alle équipe impegnate quotidianamente nella diagnosi e nel trattamento delle patologie mammarie.
La donazione conferma il legame consolidato tra l’Associazione BIOS e l’AOU AL, una collaborazione che negli anni si è tradotta in numerose iniziative a sostegno delle pazienti, dei professionisti e dello sviluppo dei servizi dedicati alla senologia. Un sentito grazie del reparto va alla presidente Marta Martini e a tutte le volontarie dell’Associazione BIOS per la sensibilità e la vicinanza che continuano a dimostrare nei confronti della Breast Unit, mettendo sempre al centro il miglioramento costante della qualità delle cure offerte alle pazienti con tumore al seno.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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