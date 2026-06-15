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Roma: blitz della Polizia contro traffico di droga e immigrazione clandestina, 40 arresti

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Giu 15, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura di Firenze. Nel blitz sono impiegati circa 150 agenti. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Prato stanno eseguendo oltre 40 misure di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, sia italiane che straniere. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cittadini cinesi.pc/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

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