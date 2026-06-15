Schifani “Sintonia con Piantedosi su misure intervento e controllo territorio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho avuto la conferma del totale impegno da parte del Governo e del Ministro di vigilare e realizzare tutte quelle misure di intervento e di controllo del territorio. Con il Ministro c’era una piena sintonia già un anno fa quando sono andato a trovarlo col sindaco Lagalla per chiedere degli interventi in termini di risorse umane e mi ha dato delle immediate risposte concrete”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamattina a Bagheria, a margine della inaugurazione della villa “Quarto Savona Quindici”, alla quale ha partecipato anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)