Roma: controlli sulla movida a Trastevere: 1 arresto e sanzioni per 20.000 euro

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario di controllo orientato al contrasto dei reati e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla tutela della sicurezza urbana. L’operazione, coordinata dal Commissariato di P.S. Trastevere, si è sviluppata lungo le direttrici maggiormente interessate dai flussi del divertimento serale: da Piazza Trilussa a Ponte Sisto, passando per Piazza Sonnino, la Scalinata del Tamburino, Piazza San Calisto, Piazza Santa Maria in Trastevere e viale di Trastevere. Nel corso delle attività sono state identificate 91 persone e controllati 5 veicoli. Il bilancio operativo restituisce un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente per ricettazione e per frode in commercio.

pc/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)