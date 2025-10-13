Salute & Scienza Video

Artrite e artrosi, come riconoscerle e curarle

MILANO (ITALPRESS) – Artrite e artrosi sono tra le più diffuse malattie articolari: due condizioni che condividono alcuni sintomi ma differiscono per causa, evoluzione e trattamento. Con il termine artrite si intende un gruppo di malattie infiammatorie delle articolazioni: può avere origine autoimmune, infettiva o essere legata ad altre malattie sistemiche. Una delle forme più studiate è l’artrite reumatoide, che si manifesta con infiammazione persistente, dolore e gonfiore e può colpire più articolazioni in modo simmetrico: in Italia si stima che l’artrite reumatoide colpisca circa 400mila persone. Al contrario l’artrosi è una malattia degenerativa, caratterizzata dall’usura della cartilagine articolare, alterazioni della struttura ossea sottocartilaginea e cambiamenti delle cellule articolari. È la forma più comune di malattia articolare: i principali fattori di rischio sono l’età, il sovrappeso, il sovraccarico articolare, traumi pregressi, predisposizioni genetiche.
“Quando una persona arriva con dolore a un’articolazione questo si definisce un’artralgia, quindi un semplice dolore; se c’è un’articolazione degenerata parleremo di artrosi, mentre se è infiammata parleremo di artrite. Sono dolori di tipo molto diverso: quello dell’artrosi peggiora con l’uso e il carico dell’articolazione, quello dell’artrite con l’inattività”, ha dichiarato Carlo Selmi, responsabile dell’unità operativa di Reumatologia e Immunologia clinica presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
