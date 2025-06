Il Collegio ‘Santa Chiara’ nel futuro: firmata la convenzione tra Fondazione CRAL e Diocesi

Nella suggestiva cornice del Broletto di Palatium Vetus, è stata firmata lunedì scorso la convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e ‘La Salve Impresa Sociale’ (ente gestore del Collegio Santa Chiara), alla presenza del Presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, e del Vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese. Con questa convenzione, Alessandria compie un passo deciso verso il futuro: il Collegio Santa Chiara potrà espandersi e offrire nuove opportunità a un numero sempre maggiore di studenti, rendendo la città sempre più attrattiva per il mondo universitario.

Il progetto, nato per rispondere ai bisogni abitativi e formativi dei giovani, si rafforza nella sua missione: offrire un luogo dove vivere, un ambiente di crescita, confronto e sviluppo delle proprie potenzialità. Tra gli interventi previsti: nuovi ambienti comuni, alcune camere dedicate alle persone disabili, efficientamento energetico della struttura e l’aumento dei posti letto disponibili che saranno 63 al termine dei lavori. La collaborazione con realtà del territorio, come il ristorante Favorite!, garantirà inoltre agli studenti nuove opportunità per il proprio sostentamento economico durante il percorso universitario.

Il progetto sarà finanziato tramite un cospicuo contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha stanziato complessivamente 1.250.000 euro, di cui una prima tranche di 1 milione di euro nel 2025 e 250.000 euro nel 2026, erogati a stato avanzamento lavori. ​

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Grazie ai risultati del bilancio 2024, la Fondazione torna, dopo decenni, a finanziare progetti di grande portata che incidono sul territorio. Come l’attività del Collegio Santa Chiara che, grazie all’opera della Diocesi di Alessandria, e grazie ad una struttura efficientissima e ormai super collaudata, ospita decine di studenti universitari in quello che è l’unico collegio per studenti universitari in città”.

Così il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese: “Ringrazio di cuore la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la fiducia: la scommessa fatta insieme sul Collegio Santa Chiara è un segno concreto di speranza. Il progetto, nato dal desiderio di educare e accompagnare i giovani, può davvero generare futuro per la nostra Chiesa e la nostra società. È un dono per la Diocesi e per tutta la città: continuiamo a camminare insieme, con fiducia e visione”.

