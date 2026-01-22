TOP NEWS

Cina, boom nella produzione di cereali nel 2025

Di

Gen 22, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina lo scorso anno ha registrato un altro raccolto eccezionale di cereali, portando la produzione a un nuovo massimo nonostante periodi di siccità, alluvioni e piogge prolungate che hanno interessato alcune aree del Paese, come hanno mostrato oggi i dati ufficiali.

Nel 2025, la produzione di cereali ha raggiunto circa 714,9 milioni di tonnellate, con un aumento di 8,4 milioni rispetto allo scorso anno, secondo il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali. La produzione si è mantenuta sopra i 700 milioni di tonnellate per il secondo anno consecutivo.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa League

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Schlein “L’Italia non deve partecipare al Board of Peace”

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Pmi, Federimpreseuropa “Sì al dirigente temporaneo”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa League

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Cina, boom nella produzione di cereali nel 2025

Gen 22, 2026
TOP NEWS

Schlein “L’Italia non deve partecipare al Board of Peace”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

Gen 22, 2026