Attualità Economia IN EVIDENZA Video

Italia-Algeria, Meloni: “Rafforziamo la cooperazione e il flusso di gas”

Di

Mar 25, 2026
ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Sono moltissimi gli ambiti della nostra cooperazione. Sicuramente c’è l’ambito energetico. Con il presidente Tebboune abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima collaborazione, che coinvolge anche i nostri due campioni nazionali, Eni e Sonatrach, anche lavorando su nuovi fronti come lo shale gas e l’esplorazione offshore. Questo consentirà, anche in prospettiva, di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall’Algeria all’Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune.sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Fontana “Su fondi Coesione e Pac nostre preoccupazioni fondate”

Mar 25, 2026
IN EVIDENZA

Infortuni sul lavoro, 417 mila denunce nel 2025

Mar 25, 2026
IN EVIDENZA

Agriturismo, settore in crescita costante

Mar 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Medio Oriente, Meloni “L’Italia lavora per la stabilità”

Mar 25, 2026
TOP NEWS

Cina, e-commerce in crescita nei primi due mesi dell’anno

Mar 25, 2026
TOP NEWS

Beppe Convertini racconta in un libro l’Italia dei piccoli borghi

Mar 25, 2026
TOP NEWS

Gattuso “Con l’Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera”

Mar 25, 2026