Economia IN EVIDENZA Video

Il vino italiano protagonista a Londra con la Borsa Vini 2026

Di

Gen 22, 2026


LONDRA (ITALPRESS) – Il Regno Unito rappresenta un mercato chiave per il commercio globale del vino, posizionandosi come secondo importatore mondiale per volume e valore. Tra gennaio e settembre 2025, le importazioni hanno raggiunto 2,57 miliardi di sterline per un totale di 855,3 milioni di litri. Questi dati costituiscono il contesto di riferimento della Borsa Vini Italiani Regno Unito 2026, ospitata presso lo IET London – Savoy Place, appuntamento annuale molto atteso dalla business community locale dopo oltre dieci anni dalla sua prima edizione. L’evento ha registrato la presenza di oltre 200 operatori specializzati, grazie a un apposito programma di incoming curato dall’Agenzia ICE di Londra.
mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Zelensky a Davos “Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Marzotto “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Moda, Urso “Valentino un gigante, suo stile inconfondibile”

Gen 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Zelensky a Davos “Europa evita di agire, ha bisogno di forze armate unite”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Marzotto “Orgoglioso e onorato di aver lavorato con Valentino”

Gen 22, 2026
IN EVIDENZA

Moda, Urso “Valentino un gigante, suo stile inconfondibile”

Gen 22, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il vino italiano protagonista a Londra con la Borsa Vini 2026

Gen 22, 2026