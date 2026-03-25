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Nuovo accordo Masaf-Alibaba, il ministro Lollobrigida: “Ampliamo le DOP”

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Mar 25, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha firmato al Masaf il rinnovo del protocollo d’intesa con il Gruppo Alibaba. Prosegue, dunque, l’accordo “con una delle piattaforme mondiali più importanti di vendita e-commerce, che prevede l’ampliamento delle nostre indicazioni geografiche protette, passando da oltre 40 a quasi 900. Tutte quelle che, pur avendo un elemento qualitativo molto rilevante sull’e-commerce, hanno bisogno di qualcuno che le distingua. Inoltre permette alle persone che acquistano e consumano di distinguerle dai prodotti imitativi che, a volte, aggrediscono la nostra produzione con il cosiddetto Italian Sounding”.xl5/ads/mca2

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